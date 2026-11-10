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Aktion „Museum auf Rezept“ wird ausgebaut

Vorarlberg
10.11.2026 08:00
Besuch im „vorarlberg museum“? Gibts auch auf Rezept.
Besuch im „vorarlberg museum“? Gibts auch auf Rezept.(Bild: Mark Mosman)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Kulturelle Teilhabe fördert laut Studien die psychische und körperliche Gesundheit. In der Pilotphase von „Museum auf Rezept“ wurden in Vorarlberg 970 Freikarten an rund 40 Ordinationen ausgegeben. Nun kam das „Go!“ für eine Verlängerung. 

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Das Projekt „Museum auf Rezept“ im vorarlberg museum wird ausgebaut. Das im Herbst 2025 gestartete Pilotprojekt sei gut angenommen worden, teilten Landesmuseum und Ärztekammer am Montag mit. 970 der 1000 aufgelegten Freikarten für Patientinnen und Patienten wurden bis November an rund 40 Ordinationen und die Landeskrankenhäuser, etwa onkologische Abteilungen, ausgegeben. Ab 2027 soll es auch kostenlose Museumsrundgänge geben.

Bei „Museum auf Rezept“ erhalten Ärztinnen und Ärzte Freikarten, die sie nach ihrem Ermessen an Personen weitergeben, die unter Einsamkeit, Stress oder depressiven Verstimmungen leiden. „Wir wissen aus Studien, dass die so ermöglichte soziale Teilhabe an Kunst und Kultur in bestimmten Fällen sehr positive Effekte auf die psychische Befindlichkeit der Betroffenen haben kann. Und das auf eine sehr niederschwellige Art und Weise“, erklärte Ärztekammer-Vizepräsidentin Alexandra Rümmele-Waibel und sprach in der Aussendung von einer „kleinen Erfolgsgeschichte“.

Initiatorin Kathrin Dünser, Kuratorin des vorarlberg museum, erklärte: „Durch die Verbindung mit dem Gesundheitsbereich bieten wir Menschen in einer schwierigen Phase einen Ort, an dem sie willkommen sind. Für einen Moment raus aus dem Alltag, unter Menschen, ohne etwas leisten zu müssen.“ Viele suchten Begegnungen oder einfach einen Ort der Ruhe, so die bisherigen Beobachtungen. Das Projekt soll nun langfristig ein fixes Angebot werden, dafür strebe man eine wissenschaftliche Begleitung an.

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Bereits in mehreren Ländern praktiziert
„Social Prescribing“ werde in Österreich seit 2023 in der Primärversorgung erprobt. Die Idee, Museen als Teil der Gesundheitsförderung zu verstehen, stammt aus England und wird bereits in mehreren Ländern praktiziert. Es versteht sich stets als Ergänzung, nicht als Ersatz einer medizinischen Behandlung.

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