Aktion „Museum auf Rezept“ wird ausgebaut

Bei „Museum auf Rezept“ erhalten Ärztinnen und Ärzte Freikarten, die sie nach ihrem Ermessen an Personen weitergeben, die unter Einsamkeit, Stress oder depressiven Verstimmungen leiden. „Wir wissen aus Studien, dass die so ermöglichte soziale Teilhabe an Kunst und Kultur in bestimmten Fällen sehr positive Effekte auf die psychische Befindlichkeit der Betroffenen haben kann. Und das auf eine sehr niederschwellige Art und Weise“, erklärte Ärztekammer-Vizepräsidentin Alexandra Rümmele-Waibel und sprach in der Aussendung von einer „kleinen Erfolgsgeschichte“.