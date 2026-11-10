Kabeldefekt sorgt für Stromausfall im Unterland

Ursache rasch gefunden

Experten der illwerke vkw rückten umgehend aus, um den Schaden zu beheben. Der Auslöser konnte zügig lokalisiert werden: Ein schadhaftes Kabel innerhalb eines Umspannwerks war für die Versorgungsunterbrechung verantwortlich, informierte ein Unternehmenssprecher gegenüber ORF Vorarlberg.