Kabeldefekt sorgt für Stromausfall im Unterland

In Teilen Schwarzachs und Wolfurts in Vorarlberg brach am frühen Dienstagmorgen überraschend die Energieversorgung zusammen. Die Störung dauerte rund eine Stunde, fast 3000 Netzkunden waren betroffen. Schuld war ein defektes Kabel in einem Umspannwerk.
Licht aus am Dienstagmorgen. Um 5.11 Uhr löste im Umspannwerk Hofsteig ein Schutzschalter aus, woraufhin in beiden Hofsteiggemeinden die Straßenbeleuchtung ausfiel. Zudem saßen in Teilen von Wolfurt und Schwarzach insgesamt 2960 Stromabnehmer von Vorarlberg Netz im Dunkeln.
Ursache rasch gefunden
Experten der illwerke vkw rückten umgehend aus, um den Schaden zu beheben. Der Auslöser konnte zügig lokalisiert werden: Ein schadhaftes Kabel innerhalb eines Umspannwerks war für die Versorgungsunterbrechung verantwortlich, informierte ein Unternehmenssprecher gegenüber ORF Vorarlberg.
Bereits um 6.10 Uhr, also nach genau 59 Minuten, leuchteten die Laternen in den Gemeinden wieder und die betroffenen Haushalte wurden wieder planmäßig mit Strom versorgt.
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