Traditions-Elektriker schlittert in die Pleite

Entscheidungen fallen im Jänner

Für die 21 Beschäftigten des Handwerksbetriebs bringt der Konkurs große Unsicherheit. Das Gericht hat den Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn zum Masseverwalter bestellt, der nun das Vermögen sichten und prüfen muss, wie es weitergeht. Die Gläubiger des Unternehmens haben bis zum 4. Jänner 2027 Zeit, ihre Forderungen über den KSV1870 gerichtlich anzumelden. Welches Ausmaß der Schaden tatsächlich hat und wie die Zukunft des Betriebs aussieht, wird sich spätestens im neuen Jahr zeigen: Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 18. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch angesetzt.