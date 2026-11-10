Traditions-Elektriker schlittert in die Pleite

Das Lustenauer Elektroinstallationsunternehmen Kremmel & Schneider GmbH hat beim Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren beantragt. Rund 800.000 Euro Schulden belasten den Betrieb, 21 Mitarbeiter zittern um ihre Arbeitsplätze.
Für den Lustenauer Elektroinstallateur Kremmel & Schneider GmbH ist der Gang zum Konkursgericht bittere Realität geworden. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilt, wurde am Montag auf eigenen Antrag des Unternehmens das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet – und das nicht zum ersten Mal. Bereits in der Vergangenheit lag das Unternehmen am Boden, weshalb nun ein Großteil des aktuellen Schuldenbergs aus Altlasten besteht. Von den insgesamt rund 800.000 Euro an Verbindlichkeiten entfallen 450.000 Euro auf Forderungen aus einem früheren Verfahren.
Entscheidungen fallen im Jänner
Für die 21 Beschäftigten des Handwerksbetriebs bringt der Konkurs große Unsicherheit. Das Gericht hat den Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn zum Masseverwalter bestellt, der nun das Vermögen sichten und prüfen muss, wie es weitergeht. Die Gläubiger des Unternehmens haben bis zum 4. Jänner 2027 Zeit, ihre Forderungen über den KSV1870 gerichtlich anzumelden. Welches Ausmaß der Schaden tatsächlich hat und wie die Zukunft des Betriebs aussieht, wird sich spätestens im neuen Jahr zeigen: Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 18. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch angesetzt.
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