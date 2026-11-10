Karambolage legt Verkehr um Rankweil lahm

In Rankweil kam es am Dienstagmorgen in der Langgasse im Bereich der Autobahnabfahrt zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Pkw. Eine Person wurde bei der Karambolage verletzt. Zudem sorgte der Unfall für Chaos im Berufsverkehr.
Gegen 7.30 Uhr krachten die beiden Pkw auf Höhe der Autobahnabfahrt ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der beiden Unfallautos auf den Grünstreifen neben der Langgasse geschleudert. Ein Fahrzeuginsasse wurde bei dem Crash verletzt.
Chaos im Frühverkehr
Die rasch eingetroffene Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und schob das zweite demolierte Fahrzeug von der Straße auf ein nahegelegenes Firmengelände.
Die Bergungsarbeiten sorgten aber schnell für Chaos im frühmorgendlichen Berufsverkehr: Schnell kam es zu starkem Rückstau auf der Autobahn sowie in Richtung Feldkirch und ins Rankweiler Ortsgebiet.
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