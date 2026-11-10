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Im Spiel der Runde

Langen verließ die Gastra erhobenen Hauptes

Vorarlberg
10.11.2026 09:00
Die Langener durften sich von ihren Fans auf der Gastra beklatschen lassen.
Die Langener durften sich von ihren Fans auf der Gastra beklatschen lassen.(Bild: Verein)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Im letzten Spiel vor der Winterpause trennten sich RW Rankweil und RW Langen auf der Gastra mit 1:1, die Schneider-Elf beendet die Herbstmeisterschaft damit auf dem vierten Platz, nur zwei Punkte fehlen auf den Aufstiegsplatz. Die Gäste verabschiedeten sich stark in die Pause, haderten aber mit verlorenen Punkten.

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Das 1:1-Remis im FAN.at-Spiel der Runde gegen RW Langen hat zwar keine Jubelstürme in Rankweil ausgelöst, aber die Chance auf den Aufstieg in die Eliteliga bleibt bestehen. Trainer Wolfgang Schneider blickt auf eine zufriedenstellende Herbstsaison zurück: „Wir haben einen durchaus gelungene erste Saisonhälfte mit 21 Punkten abgeschlossen. Wobei unser Punktekonto durchaus besser aussehen könnte, wenn wir die vorhandenen Torchancen effizienter ausgenutzt hätten.“ Der Coach sieht eine positive Entwicklung der Spielanlage, zudem konnte junge Spieler in die Kampfmannschaft integriert werden. „All das lässt uns jetzt schon mit Freude auf die Rückrunde blicken“, sagt Schneider.

Ein Manko müssen die Rot-Weißen allerdings beheben. Zu Hause auf der Gastra gab es lediglich drei volle Erfolge und ein Unentschieden in sieben Spielen. An fehlender Fanunterstützung kann es nicht liegen, denn nach Frastanz weist Rankweil den zweitbesten Besuch beim Heimspielen auf.

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Selten belohnt
Ganz andere Sorgen hat Langen: Nach dem knappen Aufstieg in die Vorarlbergliga verlief der Herbst durchwachsen. Mit 13 Punkten liegt die Kirchmann-Elf aktuell auf einem Abstiegsplatz, aber nur einen Punkt hinter Hörbranz „Wir haben uns für gute Spiele oft nicht belohnt“, bilanziert Sportchef Jürgen Mattivi.

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