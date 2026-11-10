Langen verließ die Gastra erhobenen Hauptes

Das 1:1-Remis im FAN.at-Spiel der Runde gegen RW Langen hat zwar keine Jubelstürme in Rankweil ausgelöst, aber die Chance auf den Aufstieg in die Eliteliga bleibt bestehen. Trainer Wolfgang Schneider blickt auf eine zufriedenstellende Herbstsaison zurück: „Wir haben einen durchaus gelungene erste Saisonhälfte mit 21 Punkten abgeschlossen. Wobei unser Punktekonto durchaus besser aussehen könnte, wenn wir die vorhandenen Torchancen effizienter ausgenutzt hätten.“ Der Coach sieht eine positive Entwicklung der Spielanlage, zudem konnte junge Spieler in die Kampfmannschaft integriert werden. „All das lässt uns jetzt schon mit Freude auf die Rückrunde blicken“, sagt Schneider.