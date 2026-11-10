Opposition geht auf Landesregierung los

Grünen nehmen Bürgermeister ins Visier

Auch die Grünen sparen keineswegs mit Kritik. Wohnbausprecher Bernie Weber sieht die Ursachen für den Rückgang der Zahlen aber nicht nur in der Landespolitik, sondern auch bei den Kommunen. Dringend benötigte Mittel für den Wohnbau würden lieber in Straßenprojekte als in den seit 2020 stark zurückgegangenen gemeinnützigen Wohnraum fließen. „Gemeinsam mit der ÖVP-geführten Landesregierung ergibt dies einen doppelten schwarzen Bremsklotz, der leistbares Wohnen für die Vorarlberger ausbremst.“ Neben einer Mindestquote von 800 gemeinnützigen Wohnungen jährlich schlagen die Grünen ein Bonus-Malus-System für Gemeinden sowie eine Bündelung von Planung und Vergabe auf regionaler Ebene vor.