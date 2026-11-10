Opposition geht auf Landesregierung los

Im Jahr 2025 wurden in Vorarlberg mit 2511 Einheiten ein Drittel weniger Wohnungen fertiggestellt als noch im Vorjahr. Gleichzeitig gibt es über 5700 Anträge auf gemeinnützige Wohnungen. Die Oppositionsparteien, SPÖ, Grünen und Neos, werfen der schwarz-blauen Landesregierung Versagen vor und fordert eine Bauoffensive.
Wie aktuellen Daten der Statistik Austria zeigen, halbierte sich in Vorarlberg der mehrgeschossige Neubaubereich von 2415 auf nur noch 1351 fertiggestellte Wohnungen. Besonders scharfe Kritik kommt angesichts der Zahlen von der SPÖ, die Landeshauptmann Markus Wallner ein „ignorantes Wegsehen“ vorwirft. SPÖ-Klubobmann Mario Leiter verweist auf mehr als 5700 Menschen, die verzweifelt auf einer Warteliste für eine bezahlbare Bleibe stehen. „Wallners Schweigen zu den horrenden Mieten und dem unbezahlbaren Quadratmeterpreis in unseren Gemeinden ist fast schon ohrenbetäubend“, poltert Leiter. Er fordert den verbindlichen Bau von mindestens 1000 gemeinnützigen Wohnungen pro Jahr sowie die rasche Vorlage eines transparenten und überprüfbaren Wohnbauplans für die kommenden Jahre.
Grünen nehmen Bürgermeister ins Visier
Auch die Grünen sparen keineswegs mit Kritik. Wohnbausprecher Bernie Weber sieht die Ursachen für den Rückgang der Zahlen aber nicht nur in der Landespolitik, sondern auch bei den Kommunen. Dringend benötigte Mittel für den Wohnbau würden lieber in Straßenprojekte als in den seit 2020 stark zurückgegangenen gemeinnützigen Wohnraum fließen. „Gemeinsam mit der ÖVP-geführten Landesregierung ergibt dies einen doppelten schwarzen Bremsklotz, der leistbares Wohnen für die Vorarlberger ausbremst.“ Neben einer Mindestquote von 800 gemeinnützigen Wohnungen jährlich schlagen die Grünen ein Bonus-Malus-System für Gemeinden sowie eine Bündelung von Planung und Vergabe auf regionaler Ebene vor.
Neos fordern mehr Offenheit für parteiübergreifende Ideen
Aus Sicht der Neos liegt die Ursache der Krise vor allem in einer zögerlichen Bürokratie und überflüssigen Regulierungshürden. Die pinke Wohnbausprecherin Fabienne Lackner fordert den sofortigen Abbau von Bauvorschriften, vereinfachte Verfahren sowie flexiblere Regeln bei Sanierungen und Aufstockungen, anstatt Zeit in weiteren Arbeitsgruppen zu verlieren. Sie verlangt von der Landesregierung mehr Offenheit für parteiübergreifende Vorschläge. „Den Menschen ist egal, von welcher Partei eine gute Lösung kommt, sie wollen sich das Wohnen wieder leisten können“, meint sie.
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