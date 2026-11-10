Freche Diebin (20) wollte ihre Spuren verwischen

Mit einem vorgetäuschten Notfall lockte eine 20-Jährige in Eberndorf ihre Nachbarin aus deren Wohnung, um dort Beute zu machen. Dann wollte sie Beweise im Völkermarkter Stausee verschwinden lassen.
Plötzlich läutete am Dienstagvormittag bei einer 45-jährigen Bewohnerin eines Wohnblocks in Eberndorf das Telefon. Ihre 20-jährige Nachbarin behauptete, dass in ihrer Wohnung im zweiten Stock der Bewegungsalarm losgegangen sei, sie aber gerade mit dem Hund auf einem Spaziergang unterwegs war. Sie bat daher die 45-Jährige nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist.
„Als die 45-Jährige gleich nach dem Telefonat ihre Wohnung im Erdgeschoß verließ und in den 2. Stock des Wohnblockes eilte, schlich die 20-Jährige in die Wohnung der 45-Jährigen“, berichtet die Polizei. Dort schnappte sie sich eine Ringmappe, in der sich eine Bankomatkarte, E-Cards und ein vierstelliger Eurobetrag befanden. Das Bargeld versteckte sie in ihrer Wohnung, die Ringmappe warf sie in den Völkermarkter Stausee, um ihre Spuren zu verwischen.
Taucher fanden Ringmappe
„Das gesamte Bargeld konnte in der Wohnung der 20-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer Nachsuche im Völkermarkter Draustausee konnten Taucher der FF Peratschitzen und Völkermarkt noch zwei E-Cards auffinden“, so die Polizei weiter. Und es war offenbar nicht das erste Verbrechen der jungen Frau – sie wurde beschuldigt, im Oktober ein Paket einer Nachbarin gestohlen zu haben.
Dieses wurde dann auch bei der Nachschau im Hausmüllsack unversehrt aufgefunden werden. „Die 20-Jährige ist zu beiden Delikten geständig. Sie wird angezeigt“, erklärt die Polizei abschließend.
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