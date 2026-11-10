Freche Diebin (20) wollte ihre Spuren verwischen

„Als die 45-Jährige gleich nach dem Telefonat ihre Wohnung im Erdgeschoß verließ und in den 2. Stock des Wohnblockes eilte, schlich die 20-Jährige in die Wohnung der 45-Jährigen“, berichtet die Polizei. Dort schnappte sie sich eine Ringmappe, in der sich eine Bankomatkarte, E-Cards und ein vierstelliger Eurobetrag befanden. Das Bargeld versteckte sie in ihrer Wohnung, die Ringmappe warf sie in den Völkermarkter Stausee, um ihre Spuren zu verwischen.