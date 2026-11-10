30-Mio.-Angebot für Salzburgs Shootingstar (19)?

Ins Nationalteam berufen

Inzwischen absolvierte der Pole 23 Pflichtspiele für die „Bullen“ und entwickelte sich unter Trainer Thomas Röhl zum Leistungsträger. Jüngst wurde er erstmals in den polnischen Nationalkader berufen. Polen trifft am Samstag in der Nations-League-Gruppe B4 auf Rumänien, am 17. November auf Schweden.