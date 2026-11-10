30-Mio.-Angebot für Salzburgs Shootingstar (19)?

Bartosz Mazurek spielt groß auf! Und die starken Auftritte des 19-jährigen Salzburgers sollen nun auch Klubs aus dem Ausland auf den Plan gerufen haben: Crystal Palace soll bereits ein Angebot über 30 Millionen Euro abgegeben haben.
Wie der polnische Sportjournalist Mateusz Borek berichtet, zeigen neben dem Premier-League-Klub auch der FC Porto Interesse am Mittelfeldspieler. Ob Salzburg das Angebot aus England tatsächlich vorliegt, ist nicht bestätigt.
Im Sommer für sechs Millionen Euro gekommen
Erst im vergangenen Sommer wechselte Mazurek für sechs Millionen Euro von Jagiellonia Białystok nach Salzburg. Der zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis Sommer 2031 unter Vertrag.
Ins Nationalteam berufen
Inzwischen absolvierte der Pole 23 Pflichtspiele für die „Bullen“ und entwickelte sich unter Trainer Thomas Röhl zum Leistungsträger. Jüngst wurde er erstmals in den polnischen Nationalkader berufen. Polen trifft am Samstag in der Nations-League-Gruppe B4 auf Rumänien, am 17. November auf Schweden.
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