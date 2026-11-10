Bodybuilderin im Alter von 26 Jahren gestorben

Mit Magersucht zu kämpfen

Abseits des Sports wurde Small für ihre Offenheit geschätzt. In einem Interview mit „STV News“ erzählte sie 2021, dass ihre Magersucht im Alter von 15 Jahren begonnen hatte. Ihr Gewicht war damals auf etwa 32 Kilogramm gesunken. Durch das Bodybuilding fand sie einen neuen Zugang zu ihrem Körper. Statt Aussehen und Gewicht rückten für sie Kraft, Leistungsfähigkeit und körperliche Entwicklung in den Mittelpunkt. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen ihrer früheren Essstörung und ihrem Tod gibt es bislang nicht.