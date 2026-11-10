Bodybuilderin im Alter von 26 Jahren gestorben

Alix Small ist tot. Die schottische Bodybuilderin, die zweimal in der IFBB Pro League gewann und bei der Ms. Olympia antrat, starb am Wochenende im Alter von 26 Jahren.
Ihre Mutter und ihre beste Freundin machten die traurige Nachricht am Sonntag öffentlich. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.
Small stammte aus dem schottischen Forfar und erhielt bereits mit 19 Jahren ihre IFBB-Profi-Lizenz. 2021 gab sie ihr Profidebüt und feierte noch im selben Jahr ihren ersten großen Erfolg: Bei den Europa Pro Championships in Alicante holte sie den Sieg und qualifizierte sich damit für die Ms. Olympia. Dort belegte sie in der Fitness-Klasse den zwölften Platz.
Zwei Profisiege
2022 gewann Small beim Evolution Pro in Portugal ihren zweiten Wettkampf auf Profi-Ebene und qualifizierte sich erneut für die Olympia-Bühne. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie dort jedoch nicht antreten. Und kehrte nicht mehr auf die Bühne zurück ...
Mit Magersucht zu kämpfen
Abseits des Sports wurde Small für ihre Offenheit geschätzt. In einem Interview mit „STV News“ erzählte sie 2021, dass ihre Magersucht im Alter von 15 Jahren begonnen hatte. Ihr Gewicht war damals auf etwa 32 Kilogramm gesunken. Durch das Bodybuilding fand sie einen neuen Zugang zu ihrem Körper. Statt Aussehen und Gewicht rückten für sie Kraft, Leistungsfähigkeit und körperliche Entwicklung in den Mittelpunkt. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen ihrer früheren Essstörung und ihrem Tod gibt es bislang nicht.
Nach der Bekanntgabe ihres Todes teilten zahlreiche Menschen Erinnerungsfotos und persönliche Nachrufe in den sozialen Medien. So erinnerte die Bodybuilderin Phoebe Goodwin an Small.
Bei Instagram postete sie ein gemeinsames Foto und schrieb unter anderem dazu: „Ehrlich gesagt habe ich keine Worte. Alix, ich kann immer noch nicht glauben, dass du weg bist. Das Leben ist manchmal unglaublich grausam. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit und mehr Erinnerungen, die wir zusammen machen würden. Ich sende so viel Liebe an deine Familie. Du wirst mehr vermisst werden, als du denkst. Ruhe in Frieden, Alix.“
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