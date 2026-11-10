Alte Bahntrasse wird zu besonderer Radstrecke

Verkehrssicherheit erhöhen

Mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat das Straßenbaureferat des Landes großes Interesse an einer gesamtheitlichen Lösung für diesen Abschnitt. „Daher haben wir in Abstimmung mit dem Tourismus vor Ort eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese hat ergeben, dass eine Radwegvariante am besten geeignet wäre, die überwiegend auf dem regionalen ländlichen Wegenetz sowie auf der von der Gemeinde Obervellach übernommenen ehemaligen Bahntrasse verlaufen soll“, heißt es aus dem Büro von Landesvize Martin Gruber.