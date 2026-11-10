Alte Bahntrasse wird zu besonderer Radstrecke

Eine neue historische Biker-Route bringt italienisches Flair ins Mölltal. Das Projekt zwischen Mallnitz und Obervellach ist von großer touristischer Bedeutung.
Vor einer sportlichen und nicht ungefährlichen Herausforderung stehen jene Radfahrer, die von Obervellach nach Mallnitz oder umgekehrt möchten. Denn der Weg dorthin führt entlang der Mallnitzer Bundesstraße, die nicht nur steil, sondern auch stark befahren ist.
Genau dem wollen Gemeinde und Land entgegenwirken und stellen ein besonderes Projekt auf die Beine: Wo einst tonnenschwere Züge rollten, sollen künftig Radfahrer in die Pedale treten und ein geschichtsträchtiges Panorama genießen können. Die historisch aufgelassene Bahntrasse der ÖBB zwischen der Obervellacher Ortschaft Kaponig und Mallnitz soll genau dafür hergerichtet werden. Mit Grundstücksbesitzern ist man in Verhandlung.
Einige Vorteile für Region
Neben dem Sicherheitsaspekt hat das Vorhaben weitere Vorteile: Die etwa fünf Kilometer lange Strecke bietet eine atemberaubende Kulisse und ähnelt dem Alpe-Adria-Radweg in Italien, der auch entlang einer alten Trasse führt. Zudem kommt es zur Nutzung eines Altbestandes. Bevor die Route eröffnet werden kann, müssen Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden.
Große Bedeutung
Für Mallnitz hat das Vorhaben große touristische Bedeutung. „Unsere 780-Seelen-Kommune lebt vom Tourismus“, betont Bürgermeister Günther Novak. Er verweist auf den hohen Stellenwert der Zugstrecke durchs Tal: „Radfahren boomt. Unzählige Biker nutzen den Zug und machen bei uns Halt“, freut sich der Gemeindechef.
Verkehrssicherheit erhöhen
Mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat das Straßenbaureferat des Landes großes Interesse an einer gesamtheitlichen Lösung für diesen Abschnitt. „Daher haben wir in Abstimmung mit dem Tourismus vor Ort eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese hat ergeben, dass eine Radwegvariante am besten geeignet wäre, die überwiegend auf dem regionalen ländlichen Wegenetz sowie auf der von der Gemeinde Obervellach übernommenen ehemaligen Bahntrasse verlaufen soll“, heißt es aus dem Büro von Landesvize Martin Gruber.
Im Bereich Obervellach soll ein Abschnitt entlang der B105 auf einem baulich getrennten Radweg geführt werden. „Insgesamt wird die bauliche Umsetzung aufgrund des beachtlichen Höhenunterschieds und der vorherrschenden Geländeverhältnisse jedenfalls eine Herausforderung.“ Über Finanzierung wurde bisher noch nicht gesprochen.
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