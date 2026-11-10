Behördengänge, die Spaß machen: Reform in Tirol

Die Tiroler Sozialpartner entwickelten Fahrplan für die „Verwaltung von morgen“: Für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes ein entscheidender Faktor. Keinesfalls zu kurz kommen sollen auch die Tirolerinnen und Tiroler. Den Idealfall skizzierte der Vizepräsident der Industriellenvereinigung.
Schneller, transparenter, einfacher und kundenorientierter soll sie werden, die Verwaltung von morgen. Den Weg dorthin beschreibt ein „Zielbild“, das Politik, Verwaltung und Systempartner am Dienstag im Landhaus präsentierten.
Entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit
„Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beruht auf drei Säulen: Ausbildung, Energie-Autonomie und schnelle Behördenverfahren“, erläuterte LH Anton Mattle. Hier liege Tirol weit vorne: Im Schnitt seien es 51 Tage, im Rest von Österreich 77. Entstanden sei das Zielbild aus dem Tirol-Konvent heraus, jenes vierteljährlich tagende Arbeits- und Austauschformat, dem neben den Sozialpartnern auch 27 zufällig ausgewählte Personen aus allen Tiroler Bezirken angehören.
Das Zielbild bildet das Fundament der Zusammenarbeit, deren Wirkung sich positiv auf das Leben entfalten soll.
Zielbild „PUBLIC:NEXT“
„Wir müssen verschiedene Normen und Regularien ganz genau hinterfragen“, erläuterte Mattle und sprach sich für eine „möglichst geringe Staatsquote“ aus. Wichtig sei die Einbindung aller: „Alle müssen sich bemühen, dass wieder mehr Freiheit für Tirol entsteht. Das geht nie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern nur, wenn man die Mitarbeiter begeistert. Auch sie wollen Teil einer modernen Verwaltung sein und nicht auf der Stelle treten.“
SPÖ-LHStv. betonte das Recht auf analoges Leben
Vieles sei bereits umgesetzt worden, verwies Mattle auf die digitale Verfahrensplattform, bei der Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung ihre Bedürfnisse und Praxiserfahrung einbringen. Auch im Sozialbereich seien Hürden angepackt und Barrieren abgebaut worden.
Ich möchte aber unterstreichen, dass es ein Recht auf ein analoges Leben geben muss.
LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ)
„Verwaltung gelingt, wenn wir sie gemeinsam gestalten. Es braucht das Zusammenspiel aller Kräfte, von der Verwaltung über die Wirtschaft und Industrie bis hin zum Sozialbereich. Diesen Anspruch haben wir mit dem Tirol Konvent und Zielbild verbindlich festgehalten“, erläuterte Mattle beim gemeinsamen Termin mit den Systempartnern.
„Die Verwaltung von morgen ist dann erfolgreich, wenn sie für alle zugänglich ist und das Leben der Menschen tatsächlich erleichtert“, sagte LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ). „Ich möchte aber unterstreichen, dass es ein Recht auf ein analoges Leben geben muss. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.“
„Behördengang ist immer etwas sehr Wichtiges“
Egal ob Bürger, Betrieb oder Gemeinde: „Ein Behördengang ist immer etwas sehr Wichtiges. Eine Verwaltungsreform ist nur dann gelungen, wenn die Menschen sagen, es ist einfacher geworden“, sagte Simon Meinschad, Vizepräsident der IV Tirol. Effizienz, Planbarkeit und Verlässlichkeit werde angestrebt „und man wird auch die KI implementieren. Wir werden am Ende verdutzt sein und Spaß haben bei unseren Behördengängen!“
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