Behördengänge, die Spaß machen: Reform in Tirol

„Wir müssen verschiedene Normen und Regularien ganz genau hinterfragen“, erläuterte Mattle und sprach sich für eine „möglichst geringe Staatsquote“ aus. Wichtig sei die Einbindung aller: „Alle müssen sich bemühen, dass wieder mehr Freiheit für Tirol entsteht. Das geht nie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern nur, wenn man die Mitarbeiter begeistert. Auch sie wollen Teil einer modernen Verwaltung sein und nicht auf der Stelle treten.“