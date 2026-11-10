Gegen Strommast gekracht: Pkw landete in Bachbett

Gegen 14.30 Uhr kam es auf der Hochkönigbundesstraße (B164) im Gemeindegebiet von St. Johann zu dem spektakulären Unfall. Ein Mann war mit seinem Pkw in Richtung Fieberbrunn unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache zunächst einen Strommast touchierte. In weiterer Folge geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, durchbrach den Böschungsbereich und stürzte ins Bachbett, wo es schließlich liegen blieb.