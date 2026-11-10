Gegen Strommast gekracht: Pkw landete in Bachbett

Dramatischer Unfall auf der B164 in St. Johann in Tirol: Ein Pkw krachte gegen einen Strommast, schleuderte über die Gegenfahrbahn und stürzte eine Böschung hinunter ins Bachbett der Fieberbrunner Ache. Die Feuerwehr musste den verletzten Lenker mit der Bergeschere aus dem Wrack befreien.
Gegen 14.30 Uhr kam es auf der Hochkönigbundesstraße (B164) im Gemeindegebiet von St. Johann zu dem spektakulären Unfall. Ein Mann war mit seinem Pkw in Richtung Fieberbrunn unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache zunächst einen Strommast touchierte. In weiterer Folge geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, durchbrach den Böschungsbereich und stürzte ins Bachbett, wo es schließlich liegen blieb.
Totalschaden am Pkw
Die Feuerwehr St. Johann musste den Lenker mit der Bergeschere aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreien. Mit Verletzungen wurde er ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.
Auch die Feuerwehr Kirchdorf, die eine Ölsperre errichtete, sowie die Wasserrettung Tirol standen im Einsatz.
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