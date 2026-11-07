Einbrecher trat gegen Høiby‘s Tür – er machte auf!

Lärm vor der Wohnungstür

Wie die Zeitschrift unter Berufung auf eine ungenannte Quelle weiter berichtete, soll der Mann gegen die Tür zu Høibys Wohnung getreten und geschlagen haben. Der 29-Jährige, der derzeit mit einer elektronischen Fußfessel unter Hausarrest steht, habe zu dem Zeitpunkt Musik gehört und gemalt. Ohne zu wissen, was vor sich ging, habe er die Tür geöffnet, um dem Lärm auf den Grund zu gehen. Darauf habe der Mann sich Zugang zur Wohnung verschafft.