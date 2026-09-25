Salztorbrücke für Autos bis zum Jahr 2031 gesperrt

Seit 65 Jahren verbindet die Brücke über dem Donaukanal den 1. mit dem 2. Bezirk. Nun wird sie ab 10. November gesperrt und viel später abgerissen.
Als die Salztorbrücke 1961 eröffnet wurde, war ihre Spannbetonkonstruktion äußerst innovativ. Doch sie hat ein Ablaufdatum, was der Einsturz der ähnlichen Carolabrücke in Dresden 2024 noch einmal deutlich machte. Seitdem hatte die zuständige MA 29 mit dem renommierten Brückenexperten und TU-Professor Patrick Huber ein besonderes Augenmerk auf das Bauwerk.
Zustand der Brücke
Umfangreiche Messungen und deren Vergleich mit den Ergebnissen eines Berechnungsmodells sowie ein Belastungstest konnte Rückschlüsse auf das aktuelle Trageverhalten und den Zustand der Brücke ziehen. „Wir sperren sie ab 10. November vorsorglich für Lkw und Pkw, um anschließend einen geordneten Rück- und Neubau zu ermöglichen“, so Wolfgang Strenn, Leiter der MA 29.
Viele Jahre bis neue Brücke stehen wird
Autos werden über die Marien- bzw. Roßauer- und Augartenbrücke umgeleitet (siehe Grafik). Für Fußgänger, Radfahrer sowie den 2A sei das Queren sicher. Die Brücke werde in Echtzeit mittels Sensoren überwacht.
Die Brücke wird für den individualisierten Pkw- Verkehr gesperrt, bleibt für Fußgänger, Radfahrer und den Bus 2A aber nutzbar.
Wolfgang Strenn, Leiter MA 29
Anfang 2028 wird die Brücke abgerissen, 2029 wird sie neu gebaut. Ein Wettbewerb wird in Kürze ausgeschrieben. Bis die neue Brücke eröffnet werden kann, dauert es weitere eineinhalb bis zwei Jahre.
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