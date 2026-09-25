Salztorbrücke für Autos bis zum Jahr 2031 gesperrt

Als die Salztorbrücke 1961 eröffnet wurde, war ihre Spannbetonkonstruktion äußerst innovativ. Doch sie hat ein Ablaufdatum, was der Einsturz der ähnlichen Carolabrücke in Dresden 2024 noch einmal deutlich machte. Seitdem hatte die zuständige MA 29 mit dem renommierten Brückenexperten und TU-Professor Patrick Huber ein besonderes Augenmerk auf das Bauwerk.