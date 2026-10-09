220 heimische Firmen bauen am Google-Rechenzentrum

Der US-Riese Google errichtet derzeit, wie berichtet, ein riesiges Rechenzentrum in der oberösterreichischen Gemeinde Kronstorf. Am Bau sind laut Angaben von Google mehr als 220 heimische Firmen beteiligt, davon rund 80 aus Oberösterreich. Als Generalunternehmer für den gesamten Innenausbau der Serverfarm sowie für die elektrische und mechanische Infrastruktur im Außenbereich agiert der Industrieanlagenbauer Zaunergroup aus Wallern. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zaunergroup sind aktuell auf der Google-Baustelle im Einsatz.