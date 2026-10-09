220 heimische Firmen bauen am Google-Rechenzentrum

Am Bau des Google-Rechenzentrums im oberösterreichischen Kronstorf sind laut Unternehmensangaben mehr als 220 Firmen aus Österreich beteiligt. Einer der größten Auftragnehmer ist Anlagenbauer Zaunergroup aus Wallern – für sie ist das Google-Projekt sogar der größte Auftrag in der Firmengeschichte.
Der US-Riese Google errichtet derzeit, wie berichtet, ein riesiges Rechenzentrum in der oberösterreichischen Gemeinde Kronstorf. Am Bau sind laut Angaben von Google mehr als 220 heimische Firmen beteiligt, davon rund 80 aus Oberösterreich. Als Generalunternehmer für den gesamten Innenausbau der Serverfarm sowie für die elektrische und mechanische Infrastruktur im Außenbereich agiert der Industrieanlagenbauer Zaunergroup aus Wallern. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zaunergroup sind aktuell auf der Google-Baustelle im Einsatz.
Größter Auftrag in Firmengeschichte
Für das Unternehmen aus Wallern ist das Projekt mit einem Auftragswert im dreistelligen Millionenbereich laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) gar der größte Auftrag in der Firmengeschichte. „Das zeigt, dass unsere Betriebe auch bei einem internationalen Großprojekt mit ihrer Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit punkten“, sagt Achleitner. So würden „Aufträge und Wertschöpfung in der Region“ entstehen.
Die Zaunergroup wiederum arbeitet für das Datenzentrum in Kronstorf ihrerseits mit mehreren regionalen Partnern zusammen. Etwa mit Molin aus Wels im Bereich der Lüftung, mit HF aus Bad-Wimsbach-Neydhartin bei der Industriemontage, mit Knierzinger aus Marchtrenk bei Isolierungen und Gerüsten, mit BMR aus Buchkirchen im Montagebereich sowie mit Felbermayr aus Wels bei Kranleistungen.
Datenzentrum soll 2027 starten
Das Rechenzentrum von Google soll 2027 in seiner ersten Ausbaustufe mit einer Anschlussleistung von 150 Megawatt in Betrieb gehen. Derzeit laufen die Behördenverfahren für den weiteren Ausbau der Serverfarm. Für den – noch nicht genehmigten – Vollausbau plant der US-Konzern mit 500 Megawat Anschlussleistung. Die gesamte Investitionssumme von Google in Kronstorf ist nicht bekannt, soll aber im Milliardenbereich liegen.
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