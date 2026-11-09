Bregenzer erhalten beim Klimaschutz Bestnote

Bei der diesjährigen Zertifizierungsfeier des Vorarlberger e5-Landesprogramms wurden die Vertreter der Landeshauptstadt Bregenz für ihre Erfolge in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz geehrt. Mit vier von fünf möglichen „e“ holten die Seestädter die höchste im aktuellen Durchgang vergebene Auszeichnung.
Aufgrund einer Neuausrichtung des e5-Programms im Jahr 2025 mit strengeren Kriterien erreichte in diesem Jahr keine Vorarlberger Gemeinde die Höchststufe von 5 „e“. Umso stolzer dürfen die Bregenzer nach der Bewertung der Handlungsfelder wie Entwicklungsplanung, gemeindeeigene Gebäude, Mobilität sowie Kommunikation sein.
Lebensqualität auch für kommende Generationen
„Die Auszeichnung zeigt, dass sich dieses kontinuierliche Engagement lohnt – und gleichzeitig, dass wir unseren Weg konsequent weitergehen müssen“, erklärt Bürgermeister Michael Ritsch. Umweltstadträtin Sandra Schoch betont den Nutzen für die Bürger: „Klimaschutz ist Menschenschutz. Es geht darum, unsere Lebensqualität, Gesundheit und die Zukunft kommender Generationen zu sichern.“
Im e5-Netzwerk stellen sich aktuell 48 Vorarlberger Gemeinden alle vier Jahre einem umfassenden Audit, um ihre Fortschritte auf dem Weg zur Energieautonomie überprüfen zu lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.