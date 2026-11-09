Bregenzer erhalten beim Klimaschutz Bestnote

Lebensqualität auch für kommende Generationen

„Die Auszeichnung zeigt, dass sich dieses kontinuierliche Engagement lohnt – und gleichzeitig, dass wir unseren Weg konsequent weitergehen müssen“, erklärt Bürgermeister Michael Ritsch. Umweltstadträtin Sandra Schoch betont den Nutzen für die Bürger: „Klimaschutz ist Menschenschutz. Es geht darum, unsere Lebensqualität, Gesundheit und die Zukunft kommender Generationen zu sichern.“