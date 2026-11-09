Pensionist (74) von Pkw touchiert – verletzt

Vergangenen Donnerstagabend wurde ein 74-Jähriger in Riefensberg (Bregenzerwald) von einem Pkw touchiert, der einem anderen Fahrzeug ausweichen wollte. Der dunkel gekleidete Senior war am Straßenrand unterwegs und wurde vom Außenspiegel des Autos erfasst. Der Verletzte wurde ins Dornbirner Spital gebracht.
Wie die Polizei nun informierte, ereignete sich der Vorfall bereits am 5. November gegen 18.20 Uhr auf der L22 in Riefensberg. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker fuhr gemeinsam mit seiner 16-jährigen Beifahrerin von Riefensberg kommend Richtung Hittisau.
Um einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz zu machen, steuerte der Fahrer seinen Pkw weiter nach rechts. Dabei erfasste er den dunkel gekleideten Fußgänger mit seinem Außenspiegel, wodurch der Passant zu Boden stürzte.
Ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert
Der Pensionist zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 74-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung ins Stadtkrankenhaus Dornbirn gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.