Pensionist (74) von Pkw touchiert – verletzt

Vergangenen Donnerstagabend wurde ein 74-Jähriger in Riefensberg (Bregenzerwald) von einem Pkw touchiert, der einem anderen Fahrzeug ausweichen wollte. Der dunkel gekleidete Senior war am Straßenrand unterwegs und wurde vom Außenspiegel des Autos erfasst. Der Verletzte wurde ins Dornbirner Spital gebracht.