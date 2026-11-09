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Im Dunkeln auf Straße

Pensionist (74) von Pkw touchiert – verletzt

Vorarlberg
09.11.2026 14:00
Der verletzte Pensionist wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.
Der verletzte Pensionist wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vergangenen Donnerstagabend wurde ein 74-Jähriger in Riefensberg (Bregenzerwald) von einem Pkw touchiert, der einem anderen Fahrzeug ausweichen wollte. Der dunkel gekleidete Senior war am Straßenrand unterwegs und wurde vom Außenspiegel des Autos erfasst. Der Verletzte wurde ins Dornbirner Spital gebracht.

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Wie die Polizei nun informierte, ereignete sich der Vorfall bereits am 5. November gegen 18.20 Uhr auf der L22 in Riefensberg. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker fuhr gemeinsam mit seiner 16-jährigen Beifahrerin von Riefensberg kommend Richtung Hittisau.

Um einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz zu machen, steuerte der Fahrer seinen Pkw weiter nach rechts. Dabei erfasste er den dunkel gekleideten Fußgänger mit seinem Außenspiegel, wodurch der Passant zu Boden stürzte.

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Ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert
Der Pensionist zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 74-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung ins Stadtkrankenhaus Dornbirn gebracht.

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