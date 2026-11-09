Lustenau schafft Zweitwohnsitzabgabe ab

Kritik von SPÖ und Grünen

SPÖ-Gemeindevertreter Philipp Kreinbucher und Grünen-Vertreter Daniel Zadra kritisierten das Aus der Abgabe. Es zeuge von mangelnder Verteilungsgerechtigkeit, dass man auf Einnahmen bei Eigentümern von Zweitwohnungen verzichte und im gleichen Atemzug Gebühren erhöhe, „die ärmere Bürger und Bürgerinnen härter treffen würden.“ Im Zuge der Sitzung wurden nämlich andere Gebühren wie etwa die Friedhofsgebühren, die Gemeindeblattinseratgebühren und die Musikschultarife indexorientiert angepasst. Zudem wurde die Hundesteuer von 85 auf 95 Euro erhöht, die Kanalbenützungsgebühr von 3,80 auf 3,95/m³ Euro netto. Die Gebühr für die Abholung sperriger Grünabfälle wird „aufgrund der für diesen Service hohen anfallenden Kosten“ im Jahr 2027 von 29 auf 39 Euro brutto pro angefangenen m³ erhöht. Eine Anhebung im teils zweistelligen Bereich wurde bei den Gebühren für die Benützung der Sporteinrichtungen (Parkbad, Rheinhalle, Parkstadion, Sporthalle Gymnasium, Radlerhalle, Schulturnhallen, Reichshofstadion und Stadion an der Holzstraße) beschlossen.