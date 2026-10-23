Frühe Dunkelheit erhöht Verkehrsunfallrisiko

Am kommenden Wochenende endet die Sommerzeit. Die Zeitumstellung hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr, mehr Menschen sind bei Dunkelheit unterwegs. Das spiegelt sich auch in der Unfallstatistik wider, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Zwischen Jänner und Oktober des Vorjahres geschahen in Vorarlberg 20 Prozent der Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten bei Dunkelheit beziehungsweise bei Dämmerung, im November und Dezember war dieser Anteil mit 53 Prozent sogar zweieinhalbmal so hoch. Unfälle mit Leichtverletzten vollzogen sich im November und Dezember zu 52 Prozent bei Dunkelheit oder Dämmerung, in den anderen zehn Monaten nur zu 22 Prozent.