Rami Malek schummelte für „Gilmore Girls“-Rolle

„Ich habe an jede Tür geklopft, die ich finden konnte, man hört viele ,Neins‘“, berichtete der 43-Jährige mit Blick auf seine Anfänge in Hollywood. Er habe damals Bewerbungen an „jeden Agenten, jedes Studio, jede Kunstschule“ geschickt, schilderte Malek mit Blick auf die Zeit, als er offenbar noch nicht einmal einen Agenten hatte.