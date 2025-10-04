„Gilmore Girls“-Stars: 25 Jahre nach Serienstart!

Es war ein Tag voller Nostalgie und Glamour! Lauren Graham (58), die als Lorelai Gilmore die Herzen von Millionen Fans eroberte, wurde jetzt mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet. Pünktlich zum 25. Jubiläum der Kultserie „Gilmore Girls“ strahlte Graham um die Wette auf dem Hollywood Boulevard.
Bei der feierlichen Zeremonie waren neben Graham viele ihrer ehemaligen Co-Stars dabei, die man schon lange nicht mehr gesehen hat!
Scott Patterson (67) als Luke, Kelly Bishop (81) als Emily, Matt Czuchry (48) als Logan und Publikumsliebling Yanic Truesdale (55) als Michel. Einzig Alexis Bledel (44), die Rory Gilmore spielte, fehlte überraschend – sie hatte aber zuletzt bei der Emmy-Verleihung mit Graham das Jubiläum der Serie gefeiert.
Team Dean, Jess oder Logan?
In ihrer Rede zeigte sich Graham sichtlich gerührt: „Ich bin so stolz auf die Serie und dankbar für die Fans. Es berührt mich immer wieder, wenn sie mir erzählen, wie sehr ihnen die Serie bedeutet und dass sie sie mit ihrer Familie geteilt haben.“
Für einen humorvollen Moment sorgte Graham, als sie auf die legendäre „Team Dean vs. Team Jess vs. Team Logan“-Debatte anspielte, die während der Originalserie die Zuschauer spaltete.
Sie wähle nie ein Team, da Matt Cuchry aber bei ihrer Ehrung anwesend sei: „Ventimiglia? Nein. Padalecki? Punkte für Logan.“
Mit diesem kleinen Seitenhieb auf ihren Serienkollegen Logan brachte sie das Publikum zum Lachen und erinnerte daran, warum die Serie bis heute Kultstatus hat.
Erinnerungen an die Cast-Suche
Auch Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino (59) hielt eine bewegende Rede. Sie erinnerte daran, wie unsicher sie zu Beginn war, ob die Rolle der Lorelai besetzt werden könnte. Doch als sie Lauren Graham traf, sei sofort klar gewesen: „Sie ist es.“
Kultstatus bis heute
„Gilmore Girls“ lief ursprünglich von 2000 bis 2007 und umfasst sieben Staffeln. Auch nach dem Serienfinale blieb die Show ein Publikumsliebling. 2016 brachte Netflix das Revival „Gilmore Girls: Ein neues Jahr“ heraus – und bewies, dass die Geschichte rund um Mutter und Tochter noch immer Millionen begeistern kann.
