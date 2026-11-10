Nackt im Netz: Hohe Dunkelziffer in der Steiermark

Rechtlicher Schutz gefordert

Bislang regelt kein Tatbestand im Strafrecht einzig und allein dieses Thema. „Als der Tatbestand Cybermobbing, mit dem man sich jetzt fallweise behelfen kann, eingeführt wurde, hatte man die KI noch nicht vor Augen“, sagt Gölly. Man müsste jetzt rasch handeln, um präventiv tätig zu werden: „Das Gesetz muss Schritt halten. Solange die Taten nicht wirklich strafbar sind, wird auch die Anzeigenbereitschaft nicht steigen“, glaubt Gölly. Khom sieht das ähnlich. Sie hofft, dass die Forderungen aus den Bundesländern jetzt in Wien Gehör finden.