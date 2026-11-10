Nackt im Netz: Hohe Dunkelziffer in der Steiermark

Für Täter, die Fake-Nacktbilder ihrer Opfer im Netz verbreiten, fehlen die Strafen. Auch Prominente waren schon betroffen. Steirische Fachleute fordern eine Änderung, denn man geht davon aus, dass auch hierzulande die Dunkelziffer hoch ist.
Der Fall der Schauspielerin Collien Fernandes ist noch jedem in Erinnerung. Ihr Ex-Mann, Schauspieler Christian Ulmen, soll heimlich Hunderte gefälschte Nacktfotos von ihr digital verbreitet haben. Seither ist eine Diskussion über den Strafrahmen entbrannt. Denn es gibt eine Lücke im Gesetz für diese neue Art der sexuellen Gewalt.
Bundesländer wollen strengere Regeln
„Wenn aus gewöhnlichen Fotos mithilfe weniger Klicks sexualisierte Bilder entstehen oder Menschen mit technischen Hilfsmitteln unbemerkt gefilmt werden können, dann muss es darauf rechtliche Antworten geben“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). Sie fordert gemeinsam mit den Frauenreferentinnen aller Bundesländer unter anderem strengere Regeln von „Deepfakes“ (manipulierte oder künstlich generierte Bilder oder Videos) und „Smart Glasses“ (intelligente Datenbrillen).
Hohe Dunkelziffer vermutet
„Nach allem, was wir wissen, gehen wir davon aus, dass es auch bei uns Fälle gibt“, sagt Strafrechtsexperte Sebastian Gölly. Er leitet die Forschungsstelle für Gewaltprävention und Opferschutz an der Uni Graz, die sich auch mit digitaler Gewalt, Deepfakes etc. beschäftigt. Bei der Polizei liegen aktuell keine Anzeigen „im Zusammenhang mit der Erstellung und Verbreitung gefälschter Nacktbilder“ vor, heißt es zur „Krone“.
Für Betroffene sind solche Situationen sehr belastend. Solange das Gesetz nicht Schritt hält, wird die Bereitschaft zu Anzeigen nicht steigen.
Sebastian Gölly, Experte für Strafrecht (Uni Graz)
Bild: Uni Graz/Radlinger
Laut Gölly spiegle das nicht die Realität wider. „Aus der Beratungspraxis ist bekannt, dass das Problem zunimmt“, sagt der Jurist. Doch es bräuchte wohl eine sogenannte „Dunkelfeld-Studie“. Denn die Scham, sich zu melden, ist bei Opfern groß. „Egal, ob Deepfake oder die Verbreitung echter Nacktbilder, für Betroffene ist das sehr belastend“, sagt der Experte.
Rechtlicher Schutz gefordert
Bislang regelt kein Tatbestand im Strafrecht einzig und allein dieses Thema. „Als der Tatbestand Cybermobbing, mit dem man sich jetzt fallweise behelfen kann, eingeführt wurde, hatte man die KI noch nicht vor Augen“, sagt Gölly. Man müsste jetzt rasch handeln, um präventiv tätig zu werden: „Das Gesetz muss Schritt halten. Solange die Taten nicht wirklich strafbar sind, wird auch die Anzeigenbereitschaft nicht steigen“, glaubt Gölly. Khom sieht das ähnlich. Sie hofft, dass die Forderungen aus den Bundesländern jetzt in Wien Gehör finden.
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