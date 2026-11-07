Kärnten startet offiziell in den Ski-Winter

Skifahren hoch über den Wolken auf fast 3000 Höhenmetern: Dieses einzigartige Wintersport-Abenteuer liegt quasi vor der Haustür. Denn Kärntens einziges Gletscherskigebiet – der Mölltaler Gletscher in Flattach – hat als erstes Skigebiet des Landes bereits seine Pforten geöffnet und lockt begeisterte Wintersportler schon am allerersten Wochenende auf die frisch präparierten Pisten.