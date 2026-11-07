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Mölltaler Gletscher

Kärnten startet offiziell in den Ski-Winter

Kärnten
07.11.2026 18:00
Der Mölltaler Gletscher in Kärnten bietet eine außergewöhnliche Kulisse.
Der Mölltaler Gletscher in Kärnten bietet eine außergewöhnliche Kulisse.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Purer Pistenspaß: Am Mölltaler Gletscher wurde am Samstag die Kärntner Skisaison offiziell eröffnet. Für Nachwuchssportler ist der Saisonstart ein großer Wettbewerbsvorteil.

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Skifahren hoch über den Wolken auf fast 3000 Höhenmetern: Dieses einzigartige Wintersport-Abenteuer liegt quasi vor der Haustür. Denn Kärntens einziges Gletscherskigebiet – der Mölltaler Gletscher in Flattach – hat als erstes Skigebiet des Landes bereits seine Pforten geöffnet und lockt begeisterte Wintersportler schon am allerersten Wochenende auf die frisch präparierten Pisten.

Seit Freitag sind die ersten Lifte in Betrieb. „Bis Ende November sollen dann alle acht Anlagen Fahrt aufnehmen“, sagt Max Gottfried, Geschäftsführer der Mölltaler Gletscherbahnen.

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Unser Wintertourismus baut stark auf dem Skifahren als Hauptbuchungsargument auf. Von Dezember bis April bieten wir ein attraktives, schneesicheres Angebot.

Josef Bogensperger, Kärntner Seilbahnen

Vier bis fünf Millionen Euro werden in der kommenden Wintersaison in die Beschneiung und die Pistenanlagen fließen. Denn aufgrund des Klimawandels komme selbst das Gletschergebiet längst nicht mehr ohne Kunstschnee aus.

Zitat Icon

Wir starten mit viel Rückenwind aus dem bisherigen Tourismusjahr in den Winter. Ziel ist, dem Gast das Beste bieten zu könne.

Sebastian Schuschnig, Tourismuslandesrat 

Mölltaler Gletscher als wichtiger Wirtschaftsfaktor
Nicht nur für die Gemeinde, sondern für die gesamte Region ist das Skigebiet ein Aushängeschild. „Für Flattach ist es ein unverzichtbares Standbein“, betont Ortschef Kurt Schober. Dem pflichtet auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger bei: „Seilbahnunternehmen haben eine regionalwirtschaftliche Bedeutung. Sie sichern Arbeitsplätze und kurbeln die Wirtschaft an.“

Vertreter aus Tourismus, Politik, der Seilbahnwirtschaft luden am Samstag zur Pressekonferenz.
Vertreter aus Tourismus, Politik, der Seilbahnwirtschaft luden am Samstag zur Pressekonferenz.(Bild: Elisa Aschbacher)

Stars von morgen trainieren am Gletscher 
Eine absolute Schlüsselrolle nimmt das Gebiet für Skistars von morgen ein. „Frühe Skitage sind aus sportlicher Sicht notwendig. Es ist ein riesiger Vorteil, dass unsere Nachwuchsskirennläufer ihr Training mit kurzen Anreisewegen wieder auf heimischen Pisten absolvieren können“, freut sich Landesskiverbandspräsident Dieter Mörtl.

Die ersten Pisten und Lifte haben geöffnet, weitere sollen bis Ende November folgen.
Die ersten Pisten und Lifte haben geöffnet, weitere sollen bis Ende November folgen.(Bild: Elisa Aschbacher)
Für Trainingseinheiten hat das hoch gelegene Gletschergebiet eine wichtige Bedeutung.
Für Trainingseinheiten hat das hoch gelegene Gletschergebiet eine wichtige Bedeutung.(Bild: Elisa Aschbacher)

Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner: „Der Gletscher ermöglicht einen frühen Saisonstart und verlängert das alpine Skierlebnis bis ins Frühjahr.“

53 Millionen Euro investieren die Seilbahnbetriebe in ganz Kärnten in den kommenden Winter. Weitere 23 Kärntner Skigebiete planen zwischen Ende November und Weihnachten ihren Saisonstart.

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