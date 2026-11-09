„Bin sprachlos, das hat jede Grenze überschritten“

„Einfach nur schrecklich“

Für Grünewald ein absolutes No-Go. „Ich bin immer noch sprachlos über das, was heute passiert ist. Das hat für mich jede Grenze überschritten“, schrieb die Verlobte des Kielers auf Instagram. „Für uns als Familie war das einfach nur schrecklich. Und wer jetzt mit ‘Ihr habt aber selber Schuld‘ kommt, sollte sich vielleicht mal fragen, wie viel Menschlichkeit bei all dem noch übrig bleibt.“