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Spielerfrau schimpft:

„Bin sprachlos, das hat jede Grenze überschritten“

Fußball International
09.11.2026 09:45
Johanna Grünewald (r.) und Fabian Reese (l.)
Johanna Grünewald (r.) und Fabian Reese (l.)(Bild: Instagram/jojogruenewald)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem ihr Verlobter Fabian Reese beim Zweitligaspiel zwischen Hertha Berlin und Wolfsburg (2:1) ausgepfiffen worden war, hat sich Johanna Grünewald auf Instagram zu Wort gemeldet und mit den Fans der Berliner abgerechnet ...

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Nach drei Jahren in der deutschen Hauptstadt war Reese im Sommer für acht Millionen Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt, am Samstag kehrte der Stürmer ins Olympiastadion zurück. Ein herzlicher Empfang blieb dem 28-Jährigen allerdings verwehrt, stattdessen ertönten Pfiffe, als Reese vorgestellt wurde und auch bei den Ballkontakten des Wolfsburg-Profis wurde es laut.

„Einfach nur schrecklich“
Für Grünewald ein absolutes No-Go. „Ich bin immer noch sprachlos über das, was heute passiert ist. Das hat für mich jede Grenze überschritten“, schrieb die Verlobte des Kielers auf Instagram. „Für uns als Familie war das einfach nur schrecklich. Und wer jetzt mit ‘Ihr habt aber selber Schuld‘ kommt, sollte sich vielleicht mal fragen, wie viel Menschlichkeit bei all dem noch übrig bleibt.“

Vor dem Spiel hatte Hertha-Trainer Stefan Leitl noch versucht Wind aus den Segeln zu nehmen. „Er hat hier in den drei Jahren richtig abgeliefert. Er hat meinen allergrößten Respekt. Für mich ist er immer Fabi. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Bei mir ist nichts hängengeblieben“, so der 49-Jährige. Die Fans der Berliner hingegen konnten Reese den Wechsel nicht so leicht verzeiehen ...

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