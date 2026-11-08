Koch bringt frischen Wind in den Schlossstadel

Die lange Pächtersuche ist vorbei: Im Keutschacher Schlossstadel wird wieder aufgekocht. Mit Tim Gierok übernimmt ein junger Gastronom das traditionsreiche Lokal.
Lange blieben die Türen des Keutschacher Schlossstadels geschlossen. Nun steht fest, wer dort künftig die Gäste bewirtet: Tim Gierok. Der gebürtige Deutsche war bereits als Sous-Chef im Weidenhof am Wörthersee tätig und wagt jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit. Unterstützung bekommt er von seinen Eltern und seinem Bruder, die im Betrieb mitarbeiten wollen und reichlich gastronomische Erfahrung aus Deutschland mitbringen.
Treffpunkt für die Bevölkerung
„Ich wollte schon lange etwas Eigenes machen und meine Vorstellungen umsetzen“, erzählt Gierok. Dabei geht es ihm um mehr als gutes Essen: Er möchte mit seinem Konzept alle Menschen in der Gemeinde begeistern und das Lokal zu einem Treffpunkt für die Bevölkerung machen.
Auf den Tisch kommen soll vor allem gutbürgerliche Küche. Ergänzend plant der neue Pächter Grilltage, saisonale Veranstaltungen und ein Feinkostangebot mit Spezialitäten aus Italien, Kroatien und Deutschland. Warum es ihn und seine Familie nach Kärnten verschlagen hat? „Der See und die Berge – was will man mehr?“, antwortet Gierok schmunzelnd, der am 5. Dezember den Schlossstadel wieder öffnen wird.
Bürgermeister über Übernahme erfreut
Erleichtert über den Neustart zeigt sich Bürgermeister Gerhard Oleschko. Nach längerer Suche sei es ihm vor allem darum gegangen, jemanden zu finden, der den Schlossstadel dauerhaft bewirtschaftet. „Wir haben immer besser zusammengefunden“, sagt Oleschko über die Gespräche mit der Familie. Das Haus solle künftig ein Mittelpunkt für die Keutschacher Bevölkerung und den Naherholungsraum rund um den Wörthersee sein. Und dabei darf freilich das richtige kulinarische Angebot nicht fehlen.
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