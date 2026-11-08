Koch bringt frischen Wind in den Schlossstadel

Bürgermeister über Übernahme erfreut

Erleichtert über den Neustart zeigt sich Bürgermeister Gerhard Oleschko. Nach längerer Suche sei es ihm vor allem darum gegangen, jemanden zu finden, der den Schlossstadel dauerhaft bewirtschaftet. „Wir haben immer besser zusammengefunden“, sagt Oleschko über die Gespräche mit der Familie. Das Haus solle künftig ein Mittelpunkt für die Keutschacher Bevölkerung und den Naherholungsraum rund um den Wörthersee sein. Und dabei darf freilich das richtige kulinarische Angebot nicht fehlen.