Stolze Mama: So süß schwärmt Jolie von Vivienne

Red-Carpet-Auftritte von Angelina Jolie sind in den letzten Jahren eher selten geworden. Diesen Moment ließ sich die Schauspielerin aber nicht entgehen: Am Donnerstagabend besuchte die 48-Jährige gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Vivienne am Broadway die Premiere des Musicals „The Outsiders“. Aus gutem Grund.