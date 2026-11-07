Oscar-Gewinner Sebastián Lelio (52) verstorben

Das Porträt einer charismatischen Frau Ende Fünfzig begeisterte die Zuschauer und holte drei Preise, so gewann Hauptdarstellerin Paulina García den Silbernen Bären als Beste Schauspielerin. Von „Gloria“ sollte Lelio einige Jahre später ein Hollywood-Remake mit Julianne Moore in der Hauptrolle verfilmen. (Bild: AP/Jordan Strauss)