Mattle: „Arbeit ab dem ersten Tag“ bei Asylwerbern

Ein Jahr vor der Tiroler Landtagswahl im Herbst 2027 – der Volkspartei steht wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ um Platz eins ins Haus – ist die Landespartei jedenfalls um eine deutliche Distanz zur Bundespolitik bzw. Bundes-ÖVP bemüht, woraus Mattle und Co. zuletzt auch wenig Hehl machten. „Mehr Selbstständigkeit“, „mehr Tirol“, weil Tirol und damit auch die Tiroler ÖVP „anders“ seien, war das Motto, das seit Wochen und Monaten getrommelt wird. Zuletzt gab es aber auch nicht nur einhellige Begeisterung für den neuen Kurs. Aus der Nationalratsriege der Tiroler ÖVP kam etwa hörbares Murren. Die oberösterreichische ÖVP stellte zudem deutlich klar, dass eine eigene Mitgliedschaft für sie nicht infrage käme.