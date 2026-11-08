Pkw landet nach „Salto“ neben Autobahn am Dach

Mehrere Schutzengel an Bord seines Pkw hatte ein Pole (44) in der Nacht auf Sonntag auf der Tiroler Inntalautobahn bei Kramsach (Bezirk Kufstein). Er überlebte einen Überschlag beinahe unverletzt, nachdem er einem Tier ausgewichen war. Angezeigt wird der 44-Jährige aber trotzdem.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Der 44-Jährige fuhr auf der A12 von Wattens in Richtung Kufstein. „Bei der Ausfahrt Kramsach musste er einem Tier ausweichen und hat das Fahrzeug nach rechts verrissen“, schildert ein Sprecher der Polizei.
In weiterer Folge geriet das Auto über die Leitplanke, hob ab, prallte gegen Sträucher und überschlug sich.
Anzeige wegen Fahrerflucht
Der 44-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Unfallwrack befreien und suchte eigenständig einen Arzt auf. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Angezeigt wird er jedoch wegen Fahrerflucht, denn der Pole ging erst Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr zur Polizei und meldete den Unfall.
Zwischenzeitlich hatte eine andere Verkehrsteilnehmerin nach der Sichtung des demolierten Fahrzeuges schon Alarm geschlagen.
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