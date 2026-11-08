Pkw landet nach „Salto“ neben Autobahn am Dach

Anzeige wegen Fahrerflucht

Der 44-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Unfallwrack befreien und suchte eigenständig einen Arzt auf. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Angezeigt wird er jedoch wegen Fahrerflucht, denn der Pole ging erst Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr zur Polizei und meldete den Unfall.