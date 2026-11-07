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Brazen Taxi Scam: Central Station Is Under Renovation!

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07.11.2026 19:00
This is what the taxi stand at Vienna Central Station currently looks like. Due to these issues, ...
This is what the taxi stand at Vienna Central Station currently looks like. Due to these issues, construction workers will soon be arriving.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

At Vienna’s Central Station, unscrupulous taxi drivers have been ripping off passengers with illegal practices for years. The ÖBB now wants to take action against this—the taxi stand at the capital’s largest train station is set to be redesigned. A streamlined process should finally bring clarity. The “Krone” has the details and the initial plans.

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Exorbitant prices, refused rides, and self-appointed “directors” who divide customers among themselves. These are the “mafia-like” tactics of the black sheep in the taxi industry. As the “Krone” has reported on multiple occasions, unscrupulous drivers are ripping off tourists and locals alike—thereby harming the entire industry, which consists largely of honest and reliable drivers. The ÖBB now says it intends to “act within the scope of its capabilities.” The “Krone” has the plans.

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