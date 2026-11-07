Starting this spring
Brazen Taxi Scam: Central Station Is Under Renovation!
At Vienna’s Central Station, unscrupulous taxi drivers have been ripping off passengers with illegal practices for years. The ÖBB now wants to take action against this—the taxi stand at the capital’s largest train station is set to be redesigned. A streamlined process should finally bring clarity. The “Krone” has the details and the initial plans.
Exorbitant prices, refused rides, and self-appointed “directors” who divide customers among themselves. These are the “mafia-like” tactics of the black sheep in the taxi industry. As the “Krone” has reported on multiple occasions, unscrupulous drivers are ripping off tourists and locals alike—thereby harming the entire industry, which consists largely of honest and reliable drivers. The ÖBB now says it intends to “act within the scope of its capabilities.” The “Krone” has the plans.
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