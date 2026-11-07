Brazen Taxi Scam: Central Station Is Under Renovation!

Exorbitant prices, refused rides, and self-appointed “directors” who divide customers among themselves. These are the “mafia-like” tactics of the black sheep in the taxi industry. As the “Krone” has reported on multiple occasions, unscrupulous drivers are ripping off tourists and locals alike—thereby harming the entire industry, which consists largely of honest and reliable drivers. The ÖBB now says it intends to “act within the scope of its capabilities.” The “Krone” has the plans.