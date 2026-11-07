Deutschland Cup: Österreich geht mit 1:6 unter

Zugriff verloren

Nach einem ausgeglichenen und torlosen ersten Drittel verlor Österreich nach Wiederbeginn den Zugriff. Die Slowakei zog binnen zehn Minuten durch Treffer von Samuel Bucek (21.), Oleksiy Myklukha (22.) sowie Marek Valach (27.) und Sebastian Cederle (30.) auf 4:0 davon. Vincenz Rohrer musste vor dem dritten Gegentreffer nach einem Crosscheck mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis.