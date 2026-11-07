Deutschland Cup: Österreich geht mit 1:6 unter

Österreichs Eishockey-Team hat auch das zweite Spiel beim Deutschland Cup in Düsseldorf verloren. Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen den Gastgeber unterlag die ÖEHV-Auswahl von Teamchef Roger Bader am Samstag der Slowakei 1:6 (0:0, 1:4, 0:2).
Den einzigen rot-weiß-roten Treffer am WM-Schauplatz von 2027 erzielte Ali Wukovits (39.). Zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers wartet am Sonntag (11.00 Uhr/live ORF ON) das Duell mit Lettland.
Zugriff verloren
Nach einem ausgeglichenen und torlosen ersten Drittel verlor Österreich nach Wiederbeginn den Zugriff. Die Slowakei zog binnen zehn Minuten durch Treffer von Samuel Bucek (21.), Oleksiy Myklukha (22.) sowie Marek Valach (27.) und Sebastian Cederle (30.) auf 4:0 davon. Vincenz Rohrer musste vor dem dritten Gegentreffer nach einem Crosscheck mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis.
Wukovits konnte danach verkürzen. Myklukha stellte im Schlussabschnitt den alten Abstand wieder her (51.), ein Überzahltreffer von Bucek besiegelte den Endstand (57.).
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