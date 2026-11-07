Eltern empört: „Missio“ verkauft Schoko an Kinder

Die Steirerin Monika G. ist empört: Stolz brachte ihre achtjährige Tochter eine Schachtel Pralinen nach Hause, die sie um vier Euro mit ihrem Taschengeld gekauft hatte. Dass es sich dabei um eine Spendenaktion handelt, dürfte ihr nicht klar gewesen sein. „Müssen in der Volksschule schon Spendenaktionen mit Kindern gemacht werden?“, fragt sie sich.