Land der Torhüter: Die Nummer eins fürchtet sich

Im Flieger nach Tiflis hatte das österreichische Handball-Team ein extrem spannendes Tormann-Trio im Gepäck. Allen voran Deutschland-Legionär Constantin Möstl, der die letzten Jahre zu Recht sich den Status der unangefochtenen Nummer eins erarbeitet hat. Nach dem 37:30-Sieg am Mittwoch zum EM-Quali-Start in Graz sagte der Lemgo-Goalie aber auch: „Wir haben zu viele Tore kassiert. Das wollten wir gar nicht.“