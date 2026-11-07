Land der Torhüter: Die Nummer eins fürchtet sich

Auf dieser Position sind Österreichs Handballer richtig gut aufgestellt. Und das auf Jahre. Mit Constantin Möstl, der zum besten Handballer unseres Landes gekürt wurde, hat das ÖHB-Team eine bärenstarke Nummer eins. Die auch am Sonntag (15 Uhr) gegen Georgien zu den Stützen zählen wird. Und dahinter? Da lauern zwei echte Juwele...
Im Flieger nach Tiflis hatte das österreichische Handball-Team ein extrem spannendes Tormann-Trio im Gepäck. Allen voran Deutschland-Legionär Constantin Möstl, der die letzten Jahre zu Recht sich den Status der unangefochtenen Nummer eins erarbeitet hat. Nach dem 37:30-Sieg am Mittwoch zum EM-Quali-Start in Graz sagte der Lemgo-Goalie aber auch: „Wir haben zu viele Tore kassiert. Das wollten wir gar nicht.“
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