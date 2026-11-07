„Ich werde vom Team niemals einen Sieg fordern“

Nach dem sehr starken fünften Rang in der Vorsaison kommt Hoffenheim in dieser Saison nur schwer in die Gänge, bläst nun auch in der deutschen Bundesliga zur Aufholjagd. Vor dem sonntägigen Heimspiel gegen Schalke sprach Sportchef Andi Schicker mit der „Krone“ über den holprigen Start, Alexander Prass und Patrick Wimmer.