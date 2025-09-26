Grobe Mängel: Schlossstadel wurde vorerst gesperrt

„Wir schauen auch, dass die Vereine, die dort untergebracht sind, für die Zwischenzeit eine neue Bleibe finden. Denn wir haben wirklich versucht, die Räumlichkeiten offenzuhalten; aber es war leider nicht möglich“, sagt der Gemeindechef im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.

Wie lange die Arbeiten dauern werden und wann das obere Stockwerk des Schlossstadels wieder geöffnet werden kann, ist laut Oleschko noch nicht abschätzbar.