Grobe Mängel: Schlossstadel wurde vorerst gesperrt

Die Bezirkshauptmannschaft in Keutschach stellte grobe Mängel im Schlossstadel fest. Der Bürgermeister will sich um rasche Lösung und Problembehebung bemühen.
Das obere Stockwerk des Schlossstadels ist nicht nur Heimat für zahlreiche Vereine der Gemeinde Keutschach, sondern auch der Gemeinderat selbst hält im Veranstaltungssaal seine Sitzungen ab.
Doch seit Kurzem hängt beim Aufgang ein Schild: „Die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land hat mit sofortiger Wirkung das obere Stockwerk des Schlossstadels aufgrund von sicherheitstechnischen Aspekten per Bescheid gesperrt.“ Unter anderem seien bei einer Überprüfung grobe Mängel im Sicherheitsbereich festgestellt worden.
Probleme sollen rasch behoben werden
Für Bürgermeister Gerhard Oleschko ein Umstand, der rasch behoben werden soll: „Wir sind sehr bemüht, dass wir die festgestellten Probleme rasch beheben.“ Dafür sei auch schon ein Sachverständiger kontaktiert worden, der die Gemeinde unterstützen soll.
Statt einer neuerlichen politischen Schlamm- schlacht in der Gemeinde, will ich lieber eine rasche Lösung für das Problem finden.
Gerhard Oleschko, Bürgermeister
„Wir schauen auch, dass die Vereine, die dort untergebracht sind, für die Zwischenzeit eine neue Bleibe finden. Denn wir haben wirklich versucht, die Räumlichkeiten offenzuhalten; aber es war leider nicht möglich“, sagt der Gemeindechef im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.
Wie lange die Arbeiten dauern werden und wann das obere Stockwerk des Schlossstadels wieder geöffnet werden kann, ist laut Oleschko noch nicht abschätzbar.
