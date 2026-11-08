Wiener Lugner City fest in Villacher Narren-Hand

Diesmal machten sich gleich 14 Hauptdarsteller des Villacher Faschings auf den Weg in die Bundeshauptstadt. „Der Vorstand und der Ministerrat waren mit“, erzählt Faschingskanzler Karl Glanznig. Die Villacher Delegation wurde in der Lugner City herzlich empfangen. „Die Gastfreundschaft war groß“, berichtet Glanznig. Natürlich durfte auch ein Stück Villacher Lebensgefühl nicht fehlen: Ausgeschenkt wurde Villacher Bier, das längst zu den kulinarischen Botschaftern der Draustadt zählt. Damit wurde der Besuch zu einer gelungenen Gelegenheit, den Villacher Fasching auch in Wien gebührend zu präsentieren und die närrische Stimmung über die Kärntner Landesgrenzen hinauszutragen.