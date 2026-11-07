Shortly after midnight
Crashed into a concrete guardrail with a blood alcohol level of 2.16 per mille
At the witching hour—shortly after midnight—a driver from Thalheim was traveling far too fast on the Wels-West on-ramp to the A8 in Upper Austria. The 41-year-old crashed his car first on the left, then on the right, into a concrete barrier: 2.16 per mille.
The traffic accident occurred on Saturday shortly after midnight on the Wels-West on-ramp to the A8. According to witness statements, a 41-year-old man from Thalheim was driving his car far too fast and crashed into the concrete barrier on the left. Due to the force of the impact, he veered off the road to the right, struck a concrete wall again, crossed the roadway once more, and came to a stop in a grassy area.
Driver Suffered Only Minor Injuries
He was able to free himself from the car on his own, sustaining only minor injuries. While police were documenting the accident, he verbally abused the officers. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 2.16 per mille. The man was admitted to Wels Hospital.
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