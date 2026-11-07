Crashed into a concrete guardrail with a blood alcohol level of 2.16 per mille

The traffic accident occurred on Saturday shortly after midnight on the Wels-West on-ramp to the A8. According to witness statements, a 41-year-old man from Thalheim was driving his car far too fast and crashed into the concrete barrier on the left. Due to the force of the impact, he veered off the road to the right, struck a concrete wall again, crossed the roadway once more, and came to a stop in a grassy area.