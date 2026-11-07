Franziska Knuppe verzaubert in Haute-Couture-Roben

Beim Haute-Couture-Shooting 2026 in Wien verwandelt sich Topmodel Franziska Knuppe in eine wahre Fashion-Ikone. In extravaganten Roben österreichischer Designer präsentiert sie insgesamt 33 außergewöhnliche Looks. Doch es geht nicht nur um glamouröse Mode! Knuppe wird auch Teil der Jury der kommenden Haute Couture Austria Awards am 19. Jänner 2027. Mehr dazu im Video.