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Krebs! Müller-Teamkollege muss Karriere pausieren

Fußball International
07.11.2026 07:39
Seit 2024 kickt Belal Halbouni (l.) für die Vancouver Whitecaps.
Seit 2024 kickt Belal Halbouni (l.) für die Vancouver Whitecaps.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rich Lam)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schock-Diagnose für Belal Halbouni. Bei dem Innenverteidiger der Vancouver Whitecaps, dem Team von Ex-DFB-Profi Thomas Müller, ist ein Hodgkin-Lymphom festgestellt worden. Der gebürtige Kanadier muss seine Karriere auf unbestimmte Zeit pausieren.

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„Wir stehen hinter dir, Belal. Jeden Schritt des Weges. Der Mittelverteidiger der Vancouver Whitecaps wurde mit Hodgkin-Lymphom diagnostiziert und wird sich vorübergehend vom Fußball zurückziehen, um sich auf seine Behandlung und Genesung zu konzentrieren“, gab der MLS-Klub die Diagnose bekannt.

Immerhin: Die Heilungschancen der Lymphsystem-Erkrankung sind hoch, zwischen 80 und 90 Prozent der Erkrankten können dauerhaft geheilt werden.

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