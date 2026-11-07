Krebs! Müller-Teamkollege muss Karriere pausieren

„Wir stehen hinter dir, Belal. Jeden Schritt des Weges. Der Mittelverteidiger der Vancouver Whitecaps wurde mit Hodgkin-Lymphom diagnostiziert und wird sich vorübergehend vom Fußball zurückziehen, um sich auf seine Behandlung und Genesung zu konzentrieren“, gab der MLS-Klub die Diagnose bekannt.