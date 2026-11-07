Tiere sagen Danke: Kasimir bekommt Rollstuhl

Nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto stand es schlecht um den jungen Rüden. In seiner ukrainischen Heimat wurde er zwar von Tierschützern gerettet, aber medizinische Hilfe gab es kaum für ihn.
Das Schicksal führte Kasimir nach Vorarlberg, wo man sich rührend um den Mischling kümmerte. Verschiedene Tests kamen aber leider zu dem Ergebnis, dass er leider gelähmt bleiben wird.
„Wir wollten nichts unversucht lassen und haben alles in Bewegung gesetzt“, ist seine Pflegemama traurig. Dank der Spendenfreudigkeit unserer tierlieben Leser konnten alle Untersuchungen und ein spezieller Rollstuhl mit 4.000 Euro finanziert werden.
Unser Verein hilft direkt
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt. Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,
Ihre Maggie Entenfellner
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