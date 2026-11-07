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Tiere sagen Danke: Kasimir bekommt Rollstuhl

Tierecke
07.11.2026 06:23
Der süße Mischling sucht über den Tierschutzverein Rankweil noch ein neues Zuhause. Wer dem ...
Der süße Mischling sucht über den Tierschutzverein Rankweil noch ein neues Zuhause. Wer dem Kleinen eine Chance geben möchte, kann sich unter 0660/450 86 66 melden.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
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Von Tierecke

Nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto stand es schlecht um den jungen Rüden. In seiner ukrainischen Heimat wurde er zwar von Tierschützern gerettet, aber medizinische Hilfe gab es kaum für ihn. 

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Das Schicksal führte Kasimir nach Vorarlberg, wo man sich rührend um den Mischling kümmerte. Verschiedene Tests kamen aber leider zu dem Ergebnis, dass er leider gelähmt bleiben wird.

„Wir wollten nichts unversucht lassen und haben alles in Bewegung gesetzt“, ist seine Pflegemama traurig. Dank der Spendenfreudigkeit unserer tierlieben Leser konnten alle Untersuchungen und ein spezieller Rollstuhl mit 4.000 Euro finanziert werden.

Helfen Sie mit einer Spende!

  • „Verein Freunde der Tierecke“
    IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
    BIC: BAWAATWW
    Oder bequem online hier spenden!
  • Das Spenden-Gütesiegel garantiert Ihnen unabhängige Kontrolle und die widmungsgemäße Verwendung Ihrer Spende. Weiters ist Ihre Spende steuerlich absetzbar.

Unser Verein hilft direkt 
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt. Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,

Ihre Maggie Entenfellner

 

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