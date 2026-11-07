Fehlstart! Glasner nimmt Spieler in die Pflicht

Zu viel „Flower-Power“ in Nottingham

Der Österreicher zog noch weitere bildliche Vergleiche. „Meine zwei Werte, die nicht verhandelbar sind, sind Respekt und Vertrauen. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Wenn es nur um Respekt geht, ist es wie beim Militär. Man ist froh, wenn man nach ein paar Monaten wieder gehen kann. Wenn es nur Vertrauen ist, ist es wie Flower Power. Jeder kann machen, was er will, es ist schön und großartig, doch es ist kein Hochleistungs-Woodstock. Ich habe das Gefühl, wir hatten zuletzt zu viel Woodstock, aber wir brauchen eine gute Balance zwischen Woodstock und ‘High Performance‘ – Spaß haben, aber auch leistungsstark sein.“