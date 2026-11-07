„Wir sind ja nicht umsonst das Nationalteam“

Frauen-Basketball regiert diese Ausgabe des Sport-Talks! Anlässlich des nahenden Länderspiel-Triples gegen Lettland (11.1.), Italien (14.11.) und Slowenien (17.11.) sprechen Österreichs Basketball-Teamspielerinnen mit Michael Fally über die Entwicklung des Sports in Österreichs, Unterschiede zu den USA, die realistischer werdende EM-Teilnahme und die Infrastruktur im Frauen-Basketball.