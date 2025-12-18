Causa Pilnacek: Pilz-Buch wird eingestampft

Bereits eine Verurteilung

Der Klägervertreter Peter Zöchbauer bringt gegen Pilz vor: „Er hat einen Mord erfunden. Da braucht man jetzt Leute, die an dem Skandal beteiligt sind. Diese Geschichte ist eine einzige Erfindung.“ Medienrechtliche Erfolge erzielte man bereits im Namen von Chefermittler Hannes Fellner. Die Plattform „zackzack.at“ muss dem Beamten nicht rechtskräftig 8000 Euro zahlen. Dabei geht es jedoch um einen Artikel, nicht um das Buch.