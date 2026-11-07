Felix Kammerer ist als Rainer Maria Rilke in Wien

Rilke hat den nach seiner Hauptrolle im Oscar-Hit „Im Westen nichts Neues“ zum weltweit gefragten Filmschauspieler avancierten Kammerer immer schon fasziniert: „Vor allem in seiner Zerrissenheit zwischen weichen, romantischen Tönen, die aber die Härte und das Chaos des Lebens nicht negieren. Da steckt sehr viel Schmerz und sehr viel Verlorenheit drin, die aber immer auch das Gute und die Schönheit in allem sieht“, verrät er im Interview für das Magazin des Musikvereins.