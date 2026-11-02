Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gestiegen

Jugendarbeitslosigkeit ging leicht zurück

Positiv ist die Entwicklung bei den jugendlichen Arbeitslosen. Die Zahl jener, die unter 25 Jahren und ohne Beschäftigung sind, sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent. Das sind um zwei weniger. Noch vor einem Jahr stieg die Zahl um 10,5 Prozent an. „Nach dem starken Anstieg im Vorjahr ist die Jugendarbeitslosigkeit im Oktober nahezu unverändert geblieben. Das ist ein vorsichtig positives Signal, aber noch keine Trendwende“, sagt Schranz.