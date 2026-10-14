Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

45 Tankfüllungen

Tankbetrüger schädigte zwei Salzburger Firmen

Salzburg
14.10.2026 21:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Höhenflug bei den Treibstoffpreisen sorgt jetzt auch für immer mehr kriminelle Energie: Ein Betrüger soll sich Zugang zu Tankkarten verschafft und so 45 Tankfüllungen ergaunert haben. Es geht um einen Schaden von rund 4600 Euro. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 40-jährige Türke soll zwischen Mai und Juli zugeschlagen haben. Er nahm drei Tankkarten an sich und schädigte so zwei Transportunternehmen in Salzburg.

Lesen Sie auch:
136 Mal wurden 84 Fahrzeuge getankt – und sehr billig um einen Euro pro Liter Diesel.
Tanken um 1 Euro/Liter
Justiz jagt nach Sprit-Schmäh zwei weitere Täter
29.09.2026

Insgesamt soll er 45 Mal verschiedene Autos betankt haben. Der Schaden beträgt rund 4600 Euro. Der Türke wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.10.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
143.681 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.845 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
106.715 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1063 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
801 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
681 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf