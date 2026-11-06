Flankenfahrt mit Folgen: Erinnerung an Zugunglück

Fataler Irrtum führte zu Unfall

Diese Bilder aus dem umfangreichen Archiv von Hans Kobler berichten von schlimmen Unfällen auf dem österreichischen Schienennetz. Zwei der Fotos stammen aus den 80er Jahren, als bei Kirchbichl ein Güterzug entgleiste. Laut einer Meldung von damals hat der Triebfahrzeugführer ein Signal falsch gedeutet, weil das für ihn geschaltete Zeichen verdeckt war.