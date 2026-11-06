Flankenfahrt mit Folgen: Erinnerung an Zugunglück

Die Geschichte der Eisenbahn im heutigen Sinne ist bereits rund 200 Jahre alt. In diesen zwei Jahrhunderten ereigneten sich immer wieder verheerende Unfälle. Von einem berichten historische Fotos aus Tirol.
Hans Kobler aus Kirchbichl ist ein alter Eisenbahner. Der gebürtige Niederösterreicher hat sein Arbeitsleben in Tirol an zahlreichen Bahnhöfen als Fahrdienstleiter absolviert. Dabei hat er viel erlebt und viele Fotografien und andere Dokumente rund um die Eisenbahnentwicklung gesammelt.
Fataler Irrtum führte zu Unfall
Diese Bilder aus dem umfangreichen Archiv von Hans Kobler berichten von schlimmen Unfällen auf dem österreichischen Schienennetz. Zwei der Fotos stammen aus den 80er Jahren, als bei Kirchbichl ein Güterzug entgleiste. Laut einer Meldung von damals hat der Triebfahrzeugführer ein Signal falsch gedeutet, weil das für ihn geschaltete Zeichen verdeckt war.
In der Nachricht von damals hieß es: „Die beim Erkennen der Gefahr eingeleitete Schnellbremsung konnte die Flankenfahrt nicht mehr verhindern.“ Der mit Zement beladene Wagen kippte und streifte einen anderen Zug.
Verletzte gab es zum Glück keine. Doch der Schaden war riesig. Nicht nur der Zug, sondern auch die Gleisanlage war stark betroffen. Drei Oberleitungsmasten wurden umgerissen. Teile der Bahnstrecke durch das Unterinntal mussten für fast zwei Tage gesperrt werden.
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