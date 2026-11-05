Los Angeles bekommt jetzt linke Bürgermeisterin

Ausreichend Erfahrung?

Ramans Vorgängerin Karen Bass wirft der Politikerin vor, nicht genügend Erfahrung für das Amt der Bürgermeisterin der Millionenmetropole mitzubringen. Bass war 2022 als erste Frau zur Bürgermeisterin von Los Angeles gewählt worden und bewarb sich um eine zweite Amtszeit. Zuvor hatte die 73-Jährige viele Jahre lang als Abgeordnete im kalifornischen Parlament und im Repräsentantenhaus in Washington gearbeitet. Zuletzt wurde sie unter anderem für ihren Umgang mit den verheerenden Bränden in Los Angeles im Jänner 2025 und den langsamen Wiederaufbau der Gebiete kritisiert. Zudem sorgen hohe Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot und die Obdachlosenkrise in Los Angeles schon länger für Frust und Spannungen.