Prass trifft, aber Hoffenheim verpasst Sieg

Christian Ilzer hat mit Hoffenheim in der Europa League den zweiten Sieg knapp verpasst. Dank eines frühen Tores von Alexander Prass lag der deutsche Bundesligist bei Crystal Palace 1:0 vorne, ehe der Ex-Klub von Oliver Glasner in der Nachspielzeit zum 1:1 ausglich. Felix Bacher erreichte mit Olympique Lyon ein 1:1 bei Real Sociedad. Florian Wiegele gewann mit Viktoria Pilsen in Lilleström 1:0. Makellos bleiben Bournemouth sowie Ferencvaros Budapest, das bei Milan 2:0 siegte.
Prass schlug für die Hoffenheimer schon in der 7. Minute nach einem mustergültig gespielten Konter zu. Für den Oberösterreicher war es sein zweiter Treffer im laufenden Bewerb. Die Ilzer-Elf war danach in der Defensive gefordert und hielt auch dank Torhüter Oliver Baumann das eigene Tor vorerst sauber. Prass wurde eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt, kurz danach sah bei den Engländern Adam Wharton die Gelb-Rote Karte (77.). In Unterzahl schlug Palace aber noch zu. Der ehemalige Frankfurt-Profi Kamada traf in der 91. Minute zum Ausgleich.
Roter Stern entging Blamage
In der Conference League gewann Philipp Lienhart mit dem SC Freiburg bei Trabzonspor 1:0. Furkan Dursun erzielte beim 3:1 des FC Thun gegen die Hearts den dritten Treffer (56.) der Schweizer. Eine Beinahe-Blamage von Roter Stern erlebten Marko Arnautovic und Muhammed Cham in Belgrad von der Bank aus. Der serbische Serienmeister lag gegen Andorras Champion Inter Club d‘Escaldes bis zur 80. Minute 0:1 zurück. Vladimir Lucic (80.) und Yuta Nakayama (92.) drehten die Partie aber noch.
Nach Roten Karten für Roter Sterns Kapitän Aleksandar Katai (35.) bzw. Inters Domi Berlanga (51.) war der Außenseiter durch Borja Arellano (62.) in Führung gegangen. Für Roter Stern war es in der vierten Runde der erste Sieg in der Ligaphase.
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