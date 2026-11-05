Prass trifft, aber Hoffenheim verpasst Sieg

Prass schlug für die Hoffenheimer schon in der 7. Minute nach einem mustergültig gespielten Konter zu. Für den Oberösterreicher war es sein zweiter Treffer im laufenden Bewerb. Die Ilzer-Elf war danach in der Defensive gefordert und hielt auch dank Torhüter Oliver Baumann das eigene Tor vorerst sauber. Prass wurde eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt, kurz danach sah bei den Engländern Adam Wharton die Gelb-Rote Karte (77.). In Unterzahl schlug Palace aber noch zu. Der ehemalige Frankfurt-Profi Kamada traf in der 91. Minute zum Ausgleich.