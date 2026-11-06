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Thommy & Amélie

Zauberpaar bringt die Magie direkt an den Tisch

Niederösterreich
06.11.2026 13:00
„The Magic Table“ von Thommy Ten und Amélie van Tass: Jene Magie, die sonst auf der Bühne ...
„The Magic Table“ von Thommy Ten und Amélie van Tass: Jene Magie, die sonst auf der Bühne stattfindet, passiert hier direkt am Tisch zwischen den Leuten.(Bild: Lukas Rauch)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Zauberhaftes Fünf-Gänge-Menü: Thommy Ten und Amélie van Tass luden nun auch in ihrer Heimat zur feierlichen Premiere von „The Magic Table“ in einem Top-Hotel in Wien.

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„Während Amélie damit beschäftigt war, ein Baby zu kreieren, habe ich den Magic Table kreiert“, schmunzelt Thommy Ten angesichts der Präsentation des zauberhaften Kulinarikprojekts im Fünf-Sterne-Hotel Meliá in Wien. Bereits vor rund zehn Jahren sei die Idee dazu aufgekeimt, vor drei Jahren ging es an die Umsetzung, nun feierte „The Magic Table“ nach Hongkong, Sydney oder New York endlich auch in Österreich Premiere.

Thommy Ten und Amélie van Tass
Thommy Ten und Amélie van Tass(Bild: Imre Antal)
Auch Sänger Stani von „Alle Achtung“ (mit Thommy Ten) war verzaubert.
Auch Sänger Stani von „Alle Achtung“ (mit Thommy Ten) war verzaubert.(Bild: Lukas Rauch)
Versprühten ihre Magie auch beim Interview: Thommy Ten & Amélie van Tass vor der Premiere von ...
Versprühten ihre Magie auch beim Interview: Thommy Ten & Amélie van Tass vor der Premiere von „The Magic Table“ in Wien(Bild: Lukas Rauch)
Zaubereien direkt am Tisch
Zaubereien direkt am Tisch(Bild: Lukas Rauch)
Kulinarische Gaumenfreuden
Kulinarische Gaumenfreuden(Bild: Lukas Rauch)

Von St. Pölten aus in die ganze Welt
Bei dem Fünf-Gänge-Menü handelt es sich um mehr als ein Dinner: „Es ist ein Erlebnis, das wir mit viel Liebe, Fantasie und Leidenschaft entwickelt haben. Unser Ziel war es, eine völlig neue Form von Magie zu erschaffen: hautnah, persönlich“, kommen die beiden Weltmeister der Mentalmagie Thommy Ten und Amélie van Tass aus Niederösterreich angesichts ihres neuesten „Show-Coups“ ins Schwärmen. Die Grundidee dahinter: Die größte Mentalmagie-Show der Welt ganz klein, ganz intim zu machen und an einen Tisch zu bringen. Dabei werden die Gäste selbst zu Magiern. Und wie so oft, ging auch diese Idee von St. Pölten aus in die ganze Welt.

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Grandioses Essen wird mit Live-Magie kombiniert 
In diesem magischen Fall kommen Projektionen, Requisiten, Geschichten und Essen zusammen – die kulinarischen Ideen dazu lieferte die Höhere Tourismusschule St. Pölten (HTS). Vor rund einem Jahre feierte man damit in Hongkong Premiere. Innerhalb von drei Monaten wurden weltweit 30 weitere Locations eröffnet. Heuer gab es bereits die Neuauflage mit der „Las Vegas Edition“.

Bei der Premiere von „The Magic Table“ in der Heimat des Zauberpaares mit dabei waren neben Stani, Frontman der Band „Alle Achtung“ auch Koch Wolfgang Wutzl oder Fotograf Manfred Baumann.

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