Zauberpaar bringt die Magie direkt an den Tisch

Von St. Pölten aus in die ganze Welt

Bei dem Fünf-Gänge-Menü handelt es sich um mehr als ein Dinner: „Es ist ein Erlebnis, das wir mit viel Liebe, Fantasie und Leidenschaft entwickelt haben. Unser Ziel war es, eine völlig neue Form von Magie zu erschaffen: hautnah, persönlich“, kommen die beiden Weltmeister der Mentalmagie Thommy Ten und Amélie van Tass aus Niederösterreich angesichts ihres neuesten „Show-Coups“ ins Schwärmen. Die Grundidee dahinter: Die größte Mentalmagie-Show der Welt ganz klein, ganz intim zu machen und an einen Tisch zu bringen. Dabei werden die Gäste selbst zu Magiern. Und wie so oft, ging auch diese Idee von St. Pölten aus in die ganze Welt.